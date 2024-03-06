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Aracın camını patlatarak 50 bin TL'lik malzeme çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Aracın camını patlatarak 50 bin TL’lik malzeme çaldı

Bursa'da hafif ticari aracın camını patlatarak 50 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

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