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Cinayetin sebebi, aynı kızdan hoşlanmaları

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Cinayetin sebebi, aynı kızdan hoşlanmaları

İzmir’in Karabağlar ilçesinde aynı kıza arkadaşlık teklifi ettikleri için husumetli olan iki gencin kavgası cinayetle bitti. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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