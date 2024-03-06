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Kurt sürüsü köye indi! Böyle görüntülendi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Kurt sürüsü köye indi! Böyle görüntülendi

Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyüne indi.

Köyün girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.

Kurt sürüsü, köy girişinde gezindikten sonra gözden kayboldu.

Kurt sürüsü köye indi! Böyle görüntülendi KURT SÜRÜSÜ KÖYE İNDİ! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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