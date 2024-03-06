Büyükçekmece’de tarihi bina alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.