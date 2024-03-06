Büyükçekmece'de tarihi bina alev alev yandı
Son dakika haberi...Büyükçekmece'de, 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi metruk binada çıktı. Tarihi binada bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Alevler ahşap binayı tamamen sararken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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