06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de tarihi bina alev alev yandı

Büyükçekmece'de tarihi bina alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
ABONE OL
Büyükçekmece’de tarihi bina alev alev yandı

Son dakika haberi...Büyükçekmece'de, 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi metruk binada çıktı. Tarihi binada bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Alevler ahşap binayı tamamen sararken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binada hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA