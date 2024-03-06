Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte, 6 Mart'ta kar tatili araştırmaları hız kazandı. Özellikle bazı illerde beklenen olumsuz hava koşulları, buzlanma, don olayları ve çiğ tehlikesi gibi durumlar nedeniyle yetkililer tarafından uyarılar yapıldı. Bu durum, okulların tatil olma durumunu gündeme getirdi ve veliler ile öğrenciler arasında bu konuda araştırmalar arttı.
Bugün, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okulların tatil durumuyla ilgili detaylar gündemde. Soğuk hava, sağanak yağış ve karın etkisi altına girmesi beklenirken, olumsuz hava koşullarının okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirleyici olacağı düşünülüyor. Peki bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi?
BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?
Henüz illerden kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAKAN UYARDI!
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Özhaseki ise şu ifadeleri kullandı;
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın;
İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."
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- Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
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