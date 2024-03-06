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Beykoz'da İETT otobüsü kamyonla çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Beykoz’da İETT otobüsü kamyonla çarpıştı

Son dakika haberi...Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında özel halk otobüsü ile meyve ve sebze yüklü kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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