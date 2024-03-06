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Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Kayseri’de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisinin devrildiği kazada, 10 öğrenci yaralandı.

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