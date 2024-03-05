Ataşehir’de 2 kişinin öldüğü yakıt tankeri patlamasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerden Mustafa Ö. ve Gökhan Ö.'yü tutuklama, şüpheli Aydın B.'nin ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.