Ataşehir’de 2 kişinin öldüğü yakıt tankeri patlamasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ataşehir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği yakıt tankeri patlamasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ataşehir'de 4 Mart Pazartesi günü dinlenme tesisinde akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerden Mustafa Ö. ve Gökhan Ö.'yü tutuklama, şüpheli Aydın B.'nin ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö. ve Gökhan Ö.'nün 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmasına, şüpheli Aydın B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
ŞOFÖRÜ SUÇLADI
Şüpheli Gökhan Ö. hakimlik ifadesinde, "Aracı yeni aldık. Şoför arkadaş aracın bakımları var, dedi. Önlemleri kendilerinin alması gerekiyordu. Şoför Aydın B. tankerdeki eksiklikleri bir hafta önce bana söyledi. Bir haftadır usta arıyorduk. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
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