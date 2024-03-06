Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma 2 çocuğa saldırdı! Darp raporu alıp şikayetçi oldular
Futbol dünyasının tanıdık isimlerinden biri olan Pascal Nouma, İstanbul Göktürk'te yolda yabancı bir şarkı söyleyen iki çocuğa saldırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Çocuklar ve aileleri, yaşadıkları darp olayını karakola bildirdi ve futbolcudan şikayetçi oldu. Pascal Nouma ise konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte olayın detayları...
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Nouma'nın, İstanbul Göktürk'te bulunan evinin yakınlarında 2 küçük çocuğu dövdüğü iddia edildi.
TEKME TOKAT DÖVDÜ
Yolda şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü. İddiaya göre yolda ingilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı.
Daha sonra çocukları arabayla takip eden eski futbolcu, çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.
Başımın arkasında yaralar oldu diyen çocuğun sırtında da darp izleri vardı. Aileleriyle beraber darp raporu çocuklar daha sonra karakola gidip futbolcudan şikayetçi oldu.
NOUMA'DAN İLK AÇIKLAMA
Öte yandan iddialara yanıt veren Nouma darp olayını kabul ederken, kendisine ırkçı sözler söylendiğini olayın bunun üzerine yaşandığını dile getirdi.
Nouma da konu hakkında şikayetçi olacağını belirtti.
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