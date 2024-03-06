Seksenler dizsinin Zaferi'ydi! 42 yaşındaki oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti!
"Seksenler" dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem'den acı bir haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Deprem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
"Seksenler" dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem'den acı bir haber geldi. Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü olan oyuncu Efe Deprem, yaşamını yitirdi. Efe Deprem, dün akşam 19.30 sıralarında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir halindeydi.
Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde ilerleyen Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına yaklaşık 300 metre kala bariyerlere çarptı.
Olay yerine gelen ambulans tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak Efe Deprem, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen depremin Karacaahmet Şakirin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye'de toprağa verileceği öğrenildi.
Oyuncunun vefat haberini eşi Burcu Altın Deprem, sosyal medya hesabından duyurdu.
EFE DEPREM KİMDİR?
12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kameralar karşısına ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan 'Sürgün Hayatlar' isimli televizyon dizisi ile geçmiştir.
Kenter Tiyatrosu ile sahne almaya başlayan Efe Deprem, 'Ardiye Tiyatro'nun da kuruculuğunu üstlenmiştir. Kendi kurduğu sahnede ilk olarak 'Geri Dönüştürülemeyenler' isimli oyunla sahne alan başarılı oyuncu, ayrıca o süreçte Emre Kınay'ın da büyük desteğini almış ve Duru Tiyatro'da da seyirci karşısına çıkmıştır.
Galata Perform'da 35 hafta sahne alan oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Genç Günleri' isimli festivalinde de sahne almıştır.
Burcu Altın ile dünyaevine giren oyuncunun nikah şahitliğini Haldun Dormen ve Kandemir Konduk yapmıştır.
Haldun Dormen, Göksel Kortay gibi usta isimlerde birlikte çalışan Deprem, Kibarlık Budalası ve Düşük Şehir İhtimali gibi oyunlarda da yer almıştır.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Pulsar, Yer Gök Aşk, Gonca Karanfik, Veda, Badem Şekeri 2, Aşk Oyunu gibi yapımlarda da yer alan oyuncu, 'Kefaret' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2017- Badem Şekeri 2 (Sinema Filmi)
2015- Sevimli Tehlikeli (Sinema Filmi)
2015- Eve Dönüş (TV Dizisi)
2012- Evim Sensin (Sinema Filmi)
2010- Yer Gök Aşk (TV Dizisi)
2010- Veda (Sinema Film)
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