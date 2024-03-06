Seksenler dizsinin Zaferi’ydi! 42 yaşındaki oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti!

EFE DEPREM KİMDİR?

12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kameralar karşısına ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan 'Sürgün Hayatlar' isimli televizyon dizisi ile geçmiştir.

Kenter Tiyatrosu ile sahne almaya başlayan Efe Deprem, 'Ardiye Tiyatro'nun da kuruculuğunu üstlenmiştir. Kendi kurduğu sahnede ilk olarak 'Geri Dönüştürülemeyenler' isimli oyunla sahne alan başarılı oyuncu, ayrıca o süreçte Emre Kınay'ın da büyük desteğini almış ve Duru Tiyatro'da da seyirci karşısına çıkmıştır.