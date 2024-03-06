Gümüşhane ve Giresun arasında sınırlar değişti! Referandum sonrası karar onaylandı! 2 köy 34 yılın ardından yer değiştirdi...

REDDİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.