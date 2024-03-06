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Gümüşhane ve Giresun arasında sınırlar değişti! Referandum sonrası karar onaylandı! 2 köy 34 yılın ardından yer değiştirdi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Gümüşhane ve Giresun arasında sınırlar değişti! Referandum sonrası karar onaylandı! 2 köy 34 yılın ardından yer değiştirdi...

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri referandumun ardından mahkeme kararıyla da onaylanarak Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi. İşte detaylar...

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köylerinin 2019 yılında aldığı referandum kararının İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine Danıştay'a açılan dava sonuçlandı.

REDDİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.

İKİ KÖY YENİDEN GİRESUN'A BAĞLANDI

Referandum sonucundan sonra Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan kararla Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.

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