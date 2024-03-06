Gümüşhane ve Giresun arasında sınırlar değişti! Referandum sonrası karar onaylandı! 2 köy 34 yılın ardından yer değiştirdi...
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri referandumun ardından mahkeme kararıyla da onaylanarak Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi. İşte detaylar...
REDDİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ
Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.
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