Kayserili Nine'nin Başkan Erdoğan sevgisi! Önce sevdi sonra öptü: O benim oğlum o benim ciğerim...
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un Başkan Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öptüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrası konuşan Bulduk "O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi. İşte detaylar...
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti.
Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.
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