Kayserili Nine’nin Başkan Erdoğan sevgisi! Önce sevdi sonra öptü: O benim oğlum o benim ciğerim...

Bulduk, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.

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