THY'den yurt içinde ucuza bilet kampanyası! O tarihleri 799 liradan satışa çıkardı
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu firması Türk Hava Yolları'ndan (THY) yeni ucuz bilet kampanyası geldi. THY, 5-6 Mart tarihlerinde alınacak 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlar için biletleri 799 liradan satışa sundu.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.
Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.
Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.
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