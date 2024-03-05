Hatay’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.15'te gerçekleşen sarsıntının derinliğinin 6.04 kilometre olduğunu duyurdu.