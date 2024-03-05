Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler
Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, müslümanlar için manevi bir atmosfer başladı. Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan özel bir ibadettir. İlk teravih namazı, Ramazan ayının ilk gecesinde kılınır ve ardından her gece düzenli olarak devam eder. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevinciyle, ilk teravih namazı heyecanla bekleniyor. Genellikle camilerde toplu olarak kılınan teravih namazı, 20 rekatten oluşur ve cemaatle birlikte kılınır. Teravih namazı kılacak olanlar, detayları merak ederek ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır?
2024 İLK TERAVİH NE ZAMAN?
2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.
Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
🕌Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
📿Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.
📿Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.
📿Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.
📿Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.
📿Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.
📿Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.
📿Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.
Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.
TERVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
📌 Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra eğer cemaatle kılınacaksa imamla birlikte niyet edilerek başlanır.
TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).
EVDE TERAVİH NAMAZI NİYETİ NASIL YAPILIR?
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
1. REKAT
Cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir sure okur.
🧎Tek başına kılınacak ise;
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
Sübhaneke duasından sonra "euzü besmele" çekerek "Fatiha" ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
2. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır, "Ettahiyyatu" okumak için oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer dörder rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.
🧎Tek başına kılınacak ise;
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha okunur. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.
3. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam "euzü besmele çekerek Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure" okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.
🧎Tek başına kılınacak ise;
Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
4. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû, secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli" dualarını okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.
🧎Tek başına kılınacak ise;
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
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