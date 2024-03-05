Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

📿Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.

📿Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.

📿Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.

📿Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.

📿Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.

📿Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.

📿Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.

Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.