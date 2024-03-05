İşte CHP’li İBB’nin Kent Lokantaları gerçeği! AK Parti’nin bedava verdiğini Ekrem İmamoğlu para ile sattı

İstanbul'da 2019'da yapılan yerel seçimlerde vatandaşa binbir vaat veren CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldi. 2019'da göreve gelmesinden bu yana aradan geçen 5 yıllık süreçte hizmetleriyle değil sürekli olarak tatilleri ve polemikleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu, verdiği sözleri ise tutamadı. İstanbul'un halihazırdaki sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozan İmamoğlu, özellikle sosyal medya trolleri ve bazı gazetecilere para yağdırarak reklamını yaptırmaktan ise geri durmadı.

KENT LOKANTALARI GERÇEĞİ

Sosyal medya ve bazı fonladığı yandaş gazeteciler aracılığı ile sürekli olarak kendi adına PR çalışması yaptıran İmamoğlu, hizmet vermediği İstanbullu vatandaşların gözünü bu algı oyunlarıyla boyamaya çalıştı. Bunun son örneği ise ortaya çıkan Kent Lokantaları gerçeği oldu.