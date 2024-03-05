İşte CHP'li İBB'nin Kent Lokantaları gerçeği! AK Parti'nin bedava verdiğini Ekrem İmamoğlu para ile sattı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık görev süresince İstanbulluya hizmetten çok reklam çalışmalarına para harcadı. Bunun son örneği ise İBB'nin açtığı "Kent Lokantaları"nın perde arkasında ortaya çıktı. CHP'li İBB, AK Parti tarafından ayda 1,5 milyon vatandaşa bedava verilen yemeği kısarak Kent Lokantaları adı altında parayla sattı. Bu durumu da hizmet yapıyormuşçasına pazarladı.
İstanbul'da 2019'da yapılan yerel seçimlerde vatandaşa binbir vaat veren CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldi. 2019'da göreve gelmesinden bu yana aradan geçen 5 yıllık süreçte hizmetleriyle değil sürekli olarak tatilleri ve polemikleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu, verdiği sözleri ise tutamadı. İstanbul'un halihazırdaki sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozan İmamoğlu, özellikle sosyal medya trolleri ve bazı gazetecilere para yağdırarak reklamını yaptırmaktan ise geri durmadı.
KENT LOKANTALARI GERÇEĞİ
Sosyal medya ve bazı fonladığı yandaş gazeteciler aracılığı ile sürekli olarak kendi adına PR çalışması yaptıran İmamoğlu, hizmet vermediği İstanbullu vatandaşların gözünü bu algı oyunlarıyla boyamaya çalıştı. Bunun son örneği ise ortaya çıkan Kent Lokantaları gerçeği oldu.
Kent Lokantaları adı altında şehrin farklı noktalarına lokanta açan CHP'li yönetim bu noktalarda vatandaşa ucuza yemek hizmeti vermekle övünürken, gerçeğin hiç de öyle olmadığı öğrenildi. Yıllarca İBB bütçesinden fonlanan İBB Haber isimli sosyal medya hesabı, Kent Lokantaları oyununu ifşa etti.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNDEN KESTİ PARAYLA VATANDAŞA SATTI
2019'un ilk 6 ayında görevde olan AK Partili İBB yönetiminin mobil büfeler ve aşevleri aracılığı ile bu süreçte 10 milyon kişiye ücretsiz yemek hizmeti verdiği öğrenildi. Aylık ortalama 1,5 milyon kişiye denk gelen bu hizmet, Ekrem İmamoğlu döneminde ise aylık 795 bin kişiye düşürüldü. Yani CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB, görev sürecinde İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine bedelsiz verilen yemekleri yarı yarıya azalttı.
Aradaki bu farktan oluşan tutarla "İBB Kent Lokantaları" fonlanırken, bedavaya dağıtılan yemek "ucuz yemek" sloganı ile vatandaşa para ile satılmaya başlandı. Bedava yemeğin azaltılmasıyla oluşan bütçenin bir kısmı ise Kent Lokantaları'nın reklamlarına harcandı.
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