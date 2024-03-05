Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Peygamberimizin mübarek ve bereketli olarak nitelendirdiği bu ayın önemi sahur duasının da ön plana çıkmasına neden olmuştur. Sahur duası, Türkçe okunuşu ve anlamıyla oruç ibadetini yerine getirenlerin odaklandığı konular arasındadır. Oruca dayanma gücünü artırması, maddi ve manevi bereketlere vesile olması nedeniyle, sahur sofralarının bereketlenmesi için bu duanın okunması alimler tarafından da tavsiye edilmektedir.
Hz. Muhammed (sav), sahur yemeğine büyük önem vermiş ve ashâbına da sahur yemeği yemelerini tavsiye etmiştir. Müslümanların orucu ile kitap ehlinin orucu arasındaki farkın sahur olduğunu belirtmiştir. Sahur, oruç tutan bir Müslüman için günün en önemli öğünüdür. Peki sahur okunacak dualar neler?
SAHUR NEDİR?
"Sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur, kültürümüzde yöresel telaffuz farklılıklarıyla safur, sifir, söhür şeklinde anılmaktadır.
Dinî bir terim olarak sahur "oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade etmektedir. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.
SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Sahur Duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
SAHUR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI
Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.
Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:
"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)
🙏 Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.
👉Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)
Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."
Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.
👉Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)
👉İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler
- Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!
- İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...
- MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
- 7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
- Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
- Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak