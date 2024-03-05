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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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