05 Mart 2024, Salı
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazır!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazır!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başkan Erdoğan'ın katılımı ile bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

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