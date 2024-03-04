Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama: 1 ölü

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek olay yerinden detayları aktardı. Zeyrek, "Burası bir dinlenme tesisi. Gördüğünüz bu yakıt tankerinde büyük bir gürültüyle patlama sesi duyuldu. Bu noktadan ağır bir yakıt kokusu da alabiliyoruz. Şu anda itfaiye ekipleri o patlama yaşanan tankerin üstünde inceleme yapıyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri de burada." ifadelerini kullandı.

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