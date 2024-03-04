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Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama: 1 ölü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama: 1 ölü

İstanbul Ataşehir'de bir yakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. A Haber bölgeye giderek yaşananları aktardı.

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek olay yerinden detayları aktardı. Zeyrek, "Burası bir dinlenme tesisi. Gördüğünüz bu yakıt tankerinde büyük bir gürültüyle patlama sesi duyuldu. Bu noktadan ağır bir yakıt kokusu da alabiliyoruz. Şu anda itfaiye ekipleri o patlama yaşanan tankerin üstünde inceleme yapıyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri de burada." ifadelerini kullandı.

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