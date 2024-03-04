Kayseri'de kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu! O anlar kamerada
Kayseri'de bir fırında iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflardan birinin çift silahla ateş açtığı görülürken, vurulan esnafın da silahla karşılık vermesi sonucu ilk ateş açan şahıs hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan, fırının içerisinde yaşanan çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da kameraya yansıdı.
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