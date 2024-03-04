Kayseri’de kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu! O anlar kamerada

Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da kameraya yansıdı.

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