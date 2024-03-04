Nevşehir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü | Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.