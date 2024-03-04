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Nevşehir'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü | Çok sayıda ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Nevşehir’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü | Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDENLER MORGA KALDIRILDI
İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolu Kayseri istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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