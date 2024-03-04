Arnavutköy’de mevlit yemeğinden zehirlendiler! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

"MİDE BULANTISI ŞİKAYETLERİ VARDI"

Mahalle sakini Caner Biçer, "Bizim bir askere gidecek kardeşimiz vardı, onun mevlidi yapıldı. Mevlit okundu, pilavlar dağıtıldı, ikramlar yapıldı. Aradan 1-2 saat geçti, biz dernekte oturuyorduk. Dediler ki, biri rahatsızlandı. Mide bulantısı kusma şikâyetleri vardı, demeye kalmadan zincirleme mahalleye ambulanslar doluştu. Biz tam ne olduğunu anlamadan zincirleme vakalar çoğalmaya başladı. Hasta insanlarımız vardı, şeker hastası kalp hastası. Biz de onu soruşturduk ama tam olarak nereden alındığını bilmiyoruz. En son 37 kişi dendi, servislerle ayrı gitti, ambulanslar ayrı gitti. Şu anda ne durumdalar bilmiyoruz ama duyduğumuza göre 3 kişinin durumu biraz daha sıkıntılı dediler. 7 -8 ambulans geldi ama ambulanstan daha fazla servis araçları kendi araçları ile insanlar gitti. Ufak çocuklarda yiyen çok oldu, ondan dolayı inşallah bir şey olmaz diye endişelendik" şeklinde konuştu.

"ARALARINDA DURUMU CİDDİ OLAN DA VAR"

Hastaneye yakınlarını getiren Ahmet Hindi, "Bugün mahallemizde çoğu kişi zehirlendi. Aşağı yukarı 50 kişi vardı. Çeşitli hastanelere kaldırıldı. Pilavı cuma günü yapmışlar, tavuğu başka bir yerden almışlar. Görünen bu. Bugün saat 15.00 gibi mevlit oldu, 16.00 gibi dağıttılar, verdiler. Yedikten sonra saat 19.30 gibi belirtiler başladı. Şu an herkes hastanede. Aralarında durumu ciddi olan da var ama çoğu iyi" dedi.

"TEDAVİ OLDUM, ŞU AN İYİYİM"

Yediği yemekten zehirlenen Bahar Çayır ise, "Tedavi oldum. Şu an iyiyim. Kan sonuçlarımı bekliyorum" ifadelerini kullandı.