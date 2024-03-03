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Malatya'da sallandı! Büyük bir depremin habercisi mi? Deprem uzmanı A Haber'de açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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Malatya’da sallandı! Büyük bir depremin habercisi mi? Deprem uzmanı A Haber’de açıkladı

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.43'te meydana gelen depremin 7.31 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Deprem uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Büyük bir depremin habercisi mi? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 KM DERİNLİKTE

Saat 17.43'te meydana gelen depremin 7.31 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Malatya, Doğanşehir'de, 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

DEPREM UZMANI A HABER'DE AÇIKLADI: BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal:

Bugün 4,4 büyüklüğünde deprem olan bölgede artçılar çok yoğun olarak olmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından 5-6 arası büyüklüğünde hatta 6'yı geçen büyüklükte artçılar oldu. Sonra 4-5 arası büyüklüğü kadar küçüldü ve seyrekleşti. Bu 7,6'lık depremi üreten fayın uç kesimi oluşturuyor burası, bölgede fayın çevresindeki ikincil fayların kırılmasıyla oluşan artçılar bunlar.

Ancak burada daha büyük deprem üretecek faylar var. Bunların başında, Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı, hemen bu bölgenin yakın kuzeyinde… Karlıova'dan Doğu'ya doğru 6,8'lik Varto depremi olmuştur. Hatta 7 kayıtları da var.

Erzincan'ın batısında 6,8'lik deprem oldu. Burada Yedisu fayı kırılmadı. Orası maalesef bizi biraz korkutuyor. Ovacık ve Malatya fayları da var.

Doğu Anadolu Fayı'nın Bingöl civarına kadar kırılmamış parçası var. Çelikhan civarına kadar kırıldı, ilk depremi üreten Anadolu Fayı, orada da maalesef yıkıcı deprem üretme potansiyeli var.

O nedenle bu 4,4 büyüklüğünde olan artçı depremler bizi fazla kaygılandırmıyor. Tabii ki ağır hasarlı yapılarda riski biraz yükseltir ancak onun dışında yıkıcı bir özelliği yoktur. Ancak çevrede yıkıcı deprem üretecek faylar mevcut ve tehlike kaynağı olarak yerlerinde duruyor.

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