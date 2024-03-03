Malatya’da sallandı! Büyük bir depremin habercisi mi? Deprem uzmanı A Haber’de açıkladı

Ancak burada daha büyük deprem üretecek faylar var. Bunların başında, Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı, hemen bu bölgenin yakın kuzeyinde… Karlıova'dan Doğu'ya doğru 6,8'lik Varto depremi olmuştur. Hatta 7 kayıtları da var.

Erzincan'ın batısında 6,8'lik deprem oldu. Burada Yedisu fayı kırılmadı. Orası maalesef bizi biraz korkutuyor. Ovacık ve Malatya fayları da var.