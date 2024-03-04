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16 ilde sağanak yağış alarmı! İstanbul'u da vuracak! Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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16 ilde sağanak yağış alarmı! İstanbul’u da vuracak! Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yağmur öncesi vatandaşları uyarırken "Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

16 İLDE YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI

Orta Akdeniz üzerinden yaklaşmakta ola bir yağış söz konusu. Özellikle Batı bölgelerinde başlayacak olan ve hafta sonuna kadar devam edecek. İç kesimlerde yağmur olarak beklenen bu yağış yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar olarak da etkisini gösterebilir.

Normal şartlarda çamurla gelen yağış yani Kuzey Afrika'dan gelecek olan yağış normal şartlarda toprak zemine düştüğü zaman mineral bakımından zenginlik getiriyor. Aslında kötü bir etkisi yok. Güneydoğu'da da aynı şeyi bekleyeceğiz çünkü oralarda da birkaç gün öncesine kadar toz taşınımı gerçekleşmişti. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından çokta önemli bir problem bulunmamaktadır.

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