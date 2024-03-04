16 ilde sağanak yağış alarmı! İstanbul’u da vuracak! Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan...

UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI

Orta Akdeniz üzerinden yaklaşmakta ola bir yağış söz konusu. Özellikle Batı bölgelerinde başlayacak olan ve hafta sonuna kadar devam edecek. İç kesimlerde yağmur olarak beklenen bu yağış yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar olarak da etkisini gösterebilir.

Normal şartlarda çamurla gelen yağış yani Kuzey Afrika'dan gelecek olan yağış normal şartlarda toprak zemine düştüğü zaman mineral bakımından zenginlik getiriyor. Aslında kötü bir etkisi yok. Güneydoğu'da da aynı şeyi bekleyeceğiz çünkü oralarda da birkaç gün öncesine kadar toz taşınımı gerçekleşmişti. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından çokta önemli bir problem bulunmamaktadır.