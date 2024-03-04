Merkez üssü Çanakkale! İstanbul ve çevresinden hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu
Son dakika depremler... Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale olduğu ve 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.
AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
MARMARA SALLANDI: İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEN HİSSEDİLDİ
Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.
Büyüklük:4.9 (Ml) Yer:Yenice (Çanakkale)
Tarih:2024-03-04
Saat:21:38:55 TSİ
Enlem:39.99306 N
Boylam:27.43083 E
Derinlik:10.44 km
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Bakan Yerlikaya: Çanakkale Yenice'de , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD: "Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
İstanbul Valisi Davut Gül: AFAD verilerine göre, #Çanakkale #Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem, #İstanbul'dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.
"GEÇMİŞ OLSUN MARMARA"
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum: Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz.
AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-03-04 21:38:5539.9941727.4277813.32ML4.9Yenice (Çanakkale)Detay
2024-03-04 21:12:5236.9711129.763897.9ML2.5Korkuteli (Antalya)Detay
2024-03-04 20:51:1038.2127837.457787.0ML2.7Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 19:21:1637.0936128.886677.0ML1.3Köyceğiz (Muğla)Detay
2024-03-04 19:15:5338.5913924.830286.52ML2.6Ege DeniziDetay
2024-03-04 19:06:1536.9258327.739177.0ML1.8Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.80 km] Bodrum (Muğla)Detay
2024-03-04 18:40:1136.9533329.769447.0ML1.3Korkuteli (Antalya)Detay
2024-03-04 18:34:5036.8613928.705567.07ML1.7Ortaca (Muğla)Detay
2024-03-04 18:20:4538.2044438.618337.0ML1.1Pütürge (Malatya)Detay
2024-03-04 18:00:1038.2002837.439726.64ML3.2Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 17:39:4140.6211136.336397.0ML1.3Taşova (Amasya)Detay
2024-03-04 17:32:2238.1677837.231677.0ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 17:31:3238.2427837.377227.02ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 17:23:1038.1438938.270837.0ML1.8Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-03-04 17:08:2238.2272238.264176.98ML2.2Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-03-04 17:04:0240.2908327.007787.0ML1.6Biga (Çanakkale)Detay
2024-03-04 16:50:1540.807527.705836.99ML1.4Marmara Denizi - [17.65 km] Marmara (Balıkesir)Detay
2024-03-04 16:35:2440.2938927.0052812.48ML1.2Biga (Çanakkale)Detay
2024-03-04 16:31:2038.4063937.468897.0ML1.2Darende (Malatya)Detay
2024-03-04 16:20:4138.2133337.4033315.4ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 16:20:3439.4516733.1994413.06ML1.1Bala (Ankara)Detay
2024-03-04 16:13:3839.3877829.280567.0ML1.0Emet (Kütahya)Detay
2024-03-04 16:07:5940.4427843.3605616.93ML1.4Digor (Kars)Detay
2024-03-04 15:52:1038.2322237.434179.84ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 15:39:3337.1916736.364727.0ML1.9Düziçi (Osmaniye)Detay
2024-03-04 15:30:2338.725.500567.0ML1.9Ege Denizi - [77.79 km] Karaburun (İzmir)Detay
2024-03-04 15:23:5335.8994427.572226.49ML1.5Ege Denizi - [88.92 km] Datça (Muğla)Detay
2024-03-04 15:18:5440.7155633.556397.0ML0.9Korgun (Çankırı)Detay
2024-03-04 15:17:4938.3363927.191117.0ML1.2Buca (İzmir)Detay
2024-03-04 15:15:4238.3629.116947.0ML1.0Eşme (Uşak)Detay
2024-03-04 14:54:2435.5136134.9561124.42ML2.2AkdenizDetay
2024-03-04 14:43:2738.2430637.5186111.03ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-03-04 14:22:5937.407536.509176.65ML1.1Düziçi (Osmaniye)Detay
2024-03-04 14:18:5840.2905627.0157.08ML2.2Biga (Çanakkale)Detay
2024-03-04 14:18:2438.202537.440567.05ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)
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