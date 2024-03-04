Merkez üssü Çanakkale! İstanbul ve çevresinden hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bakan Yerlikaya: Çanakkale Yenice'de , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.