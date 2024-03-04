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Gereği yapıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Asker eğlencesinde havaya ateş eden maganda yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Gereği yapıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Asker eğlencesinde havaya ateş eden maganda yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asker eğlencesinde havaya ateş ederek çevredeki vatandaşları tehlikeye attığı videoyu sosyal medyada paylaşan şahsın yakalanarak gözaltına alındığını "gereği yapıldı" ifadeleri ile duyurdu.

İstanbul Esenler'de asker eğlencesi düzenleyen bir grup maganda trafiğe açık mahalle aralarında vatandaşları tehlikeye atarak havaya defalarca ateş açtı.

"FAZLA DEĞİL 6 AY" NOTU SONU OLDU
O anları kaydeden magandalar "fazla değil 6 ay" notu ile paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "asker eğlencesi" adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını "gereği yapıldı" diyerek duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: Sosyal medyada yer alan ve "asker eğlencesi" adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz! Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum.

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