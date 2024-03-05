Ünlü isimlerden kadınlar gününe özel D&R buluşması

BAŞAK SAYAN'LA "SEN DEĞİŞİRSEN HER ŞEY DEĞİŞİR" SOHBETİ

Oyuncu, sunucu ve yazar Başak Sayan, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını anlattığı ilk otobiyografik eseri "Sen Değişirsen Her şey Değişir"i 8 Mart Cuma günü saat 16.00'da D&R İstinyePark'ta okurları için imzalayacak. İmza günüyle birlikte Sayan, kitabına dair bir söyleşi gerçekleştirerek okurlarını eserine doğru daha içsel bir yolculuğa çıkaracak.