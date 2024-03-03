Sararmış yastık derdine son! 2’li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...

Oksijen Bazlı Ağartıcı

Evlerimizdeki yastıklar zamanla sararabilir ve eskimeye başlayabilir. Ancak, bu durumu çözmek için birkaç pratik yöntem mevcuttur. Yastıkları eski beyazlığına döndürmenin etkili yollarından biri oksijen bazlı ağartıcılar veya beyazlatıcılar kullanmaktır. Ancak, bu kimyasal ürünleri doğru oranda kullanmak önemlidir.