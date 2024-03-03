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Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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Sararmış yastık derdine son! 2’li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...

Yastık kılıfları kullanmak sararma riskini azaltabilir, ancak beyaz yastıkların zamanla ağız suyu ve ter nedeniyle sararması kaçınılmaz olabilir. Bu, hem kötü bir görüntü oluşturur hem de temizlik hissini zedeler. Ancak, bu sorunu çözmek için etkili yöntemler mevcut. Birkaç basit adımla sararan yastıkları tekrar kar beyazına döndürmek mümkün.

Evdeki yastıklar zamanla sararabilir ve eskimeye başlayabilir. Ancak bu ürünleri atmak yerine ufak pratik tüyolarla eski haline döndürebilirsiniz. Sararmış yastıkları parlatmanın birkaç etkili yöntemi bulunmaktadır.

Oksijen Bazlı Ağartıcı

Evlerimizdeki yastıklar zamanla sararabilir ve eskimeye başlayabilir. Ancak, bu durumu çözmek için birkaç pratik yöntem mevcuttur. Yastıkları eski beyazlığına döndürmenin etkili yollarından biri oksijen bazlı ağartıcılar veya beyazlatıcılar kullanmaktır. Ancak, bu kimyasal ürünleri doğru oranda kullanmak önemlidir.

Güneş Işığı ve Havalandırma

Yastıkları kimyasal malzemelerle temizledikten sonra, güneş ışığına bırakarak kurumalarını sağlayabilirsiniz. Güneş ışığı, yastıkların beyazlığını geri kazanmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda yastıkları aralıklı olarak havalandırmayı da unutmamalısınız.

Sirke ve Oksijenli Su Karışımı

Diğer bir yöntem ise sirke ve oksijenli su karışımını kullanmaktır. Bir kabın içine karışımı döküp yastığı içine koyarak en az 2-3 saat bekletin. Bu işlem sonrasında lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Sodyum Karbonat

Yastıkların sararmış görünümünden kurtulmanın bir başka yolu ise yıkama sırasında sodyum karbonat eklemektir. Yıkama talimatlarına uygun olarak işlemi gerçekleştirdikten sonra yastıkları güneşte veya havadar bir yerde kurutarak temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ancak, yastıklarınızın beyazlatıcıya dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek ve aşırı kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde yastıklar zarar görebilir. Yastıkları temizledikten sonra doğal esansiyel yağlar damlatarak hoş kokular oluşturabilirsiniz.

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