AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya’dan açıklama....

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Bakan Yerlikaya: Malatya, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.