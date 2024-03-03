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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama....

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya’dan açıklama....

Son dakika... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan depremin saati 17.43 olarak açıklanırken derinliği 7.31 km olarak kaydedildi. Peki, bölgede olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM YERİN 7.31 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Depremin saati 17.43 olarak açıklanırken derinliği 7.31 km olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?
Bakan Yerlikaya: Malatya, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA
Doğanşehir Kaymakamlığı: Merkez üssü Doğanşehir ilçemizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde ilçemizde bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerine devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE....

2024-03-03 17:43:55 38.04306 37.65917 7.31 ML 4.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-03 17:21:15 37.61833 35.8425 11.71 ML 1.9 Kozan (Adana)
2024-03-03 17:11:54 37.06222 36.67417 9.18 ML 2.0 İslahiye (Gaziantep)
2024-03-03 16:32:35 38.01278 26.21056 10.33 ML 1.8 Ege Denizi - [29.50 km] Çeşme (İzmir)
2024-03-03 16:13:36 37.60417 35.85111 7.38 ML 2.6 Kozan (Adana)
2024-03-03 15:23:45 38.06833 38.40389 8.41 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-03 14:33:34 40.30917 27.03583 7.05 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-03-03 14:27:20 39.60389 26.07 8.0 ML 1.0 Ege Denizi - [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-03 13:39:00 38.31 38.22917 7.01 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-03 13:11:34 37.60528 35.86806 10.79 ML 3.3 Kozan (Adana)
2024-03-03 12:30:13 35.85833 33.61722 10.78 ML 2.2 Akdeniz - [34.96 km] Gülnar (Mersin)
2024-03-03 12:04:59 37.05083 28.91972 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-03 11:54:13 38.87806 42.75083 7.03 ML 2.2 Adilcevaz (Bitlis)
2024-03-03 11:47:16 38.06972 36.45111 7.03 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

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