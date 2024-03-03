İlber Hoca Türkiye’nin İtalya’sı dedi, ilçe doldu taştı! Turistler akın akın geliyor

Safranbolu'da Yapılacaklar: Tarih, Doğa ve Kültürle Dolu Anlar

Safranbolu'ya gelindiğinde yapılacaklar listesinin ilk sırasında, Safranbolu evlerini ve tarihi mekanları gezmek gelir. Hıdırlık Tepesi'ne çıkarak bölgenin muhteşem manzarasını seyretmek ve Yörük Köyü'nü ziyaret etmek de unutulmamalıdır. Yörük Köyü, bölgenin yöresel ürünlerini satın alabileceğiniz ve Osmanlı dönemine ait sarayları görebileceğiniz keyifli bir noktadır.

Safranbolu, hem tarih meraklılarını hem de doğa severleri büyüleyen bir destinasyondur. Bu eşsiz şehri keşfetmek için bir sonraki seyahatinizi planlarken, unutulmaz anılar biriktireceğinizden emin olabilirsiniz.