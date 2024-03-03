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Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıktı yan yatıp 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıktı yan yatıp 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir hafif ticari araç, yan yatarak yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatıp yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Oylat Köprülü Kavşak'ında meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden, İnegöl istikametine ilerleyen Şırnak'ta görevli uzman çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki 43 KY 253 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç yan yatıp, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada, sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Yağmur Y. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi' Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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