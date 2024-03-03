Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıktı yan yatıp 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç yan yatıp, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada, sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.