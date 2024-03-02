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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde değişiklik! İstanbullular dikkat...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde değişiklik! İstanbullular dikkat...

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bu gece yapılacak hat revizyon çalışmaları nedeniyle tramvay saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. İşte detaylar...

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