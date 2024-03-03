HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! İstanbul için gün verdiler! Dalga dalga geliyor
5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Perşembe gününe kadar olan tahminlerde ise yurtun "kuvvetli yağış dalgası"nın etkisi altına gireceği bildirildi. Özellikle İstanbul için kritik uyarılar yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
6 MART 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
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