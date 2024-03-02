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Sultangazi'de doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip bölgeye akın etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Sultangazi’de doğal gaz patlaması! Çok sayıda ekip bölgeye akın etti

Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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