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Havalar soğuyor sağanak yağış geliyor! Ramazan ayı öncesi serin havalar yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Havalar soğuyor sağanak yağış geliyor! Ramazan ayı öncesi serin havalar yolda! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan olası sıu baskınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

MARMARA'DA SAĞANAKLA BİRLİKTE TOZ TAŞINIMI

Başta İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağışa yönelik üst üste uyarılar yapılırken, Marmara'da toz taşınımı da bekleniyor.

YAĞMUR, SİS, PUS...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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