Asrın felaketinde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi
Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme yaşandı. Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.
Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger'in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.
Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görüşülmesine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada Kervan Pastanesi'nin sahipleri olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari, fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu yargılanıyor.
Apartmanı yapan müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.
KOLON KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu bilirkişi olarak tayin edilmişti. Detaylı inceleme yapan bilirkişi, zemin katta kolon kesildiğini tespit edip hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
SAMİ KERVANCIOĞLU VE MUSTAFA PEKEL HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.
DURUŞMA SALONUNDA BULUNAN AİLELERDEN TEPKİ
Davanın son duruşmasında hazır bulunan sanıklar ile müştekiler dinlendi. Zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşandığı duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki gösterdi. Duruşmada müşteki avukatları sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor
- 1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi
- AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?
- Spotify şarkı falı nedir, nasıl bakılır? Spotify Song Psychic şarkı falı ekranı...
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi