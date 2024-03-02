Asrın felaketinde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında 2 sanık hakkında kırmızı bülten talebi

DURUŞMA SALONUNDA BULUNAN AİLELERDEN TEPKİ

Davanın son duruşmasında hazır bulunan sanıklar ile müştekiler dinlendi. Zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşandığı duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki gösterdi. Duruşmada müşteki avukatları sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

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