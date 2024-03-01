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Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! 20. test uçuşunu tamamladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Bayraktar TB3’ten bir başarı daha! 20. test uçuşunu tamamladı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün 20. test uçuşunun gerçekleştirildiği test anlarını paylaştı.

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