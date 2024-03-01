THY’nin Melbourne seferleri başladı! İlk uçağın ardından su döküldü! Sıradaki hedef Sidney...

"BU YIL BİTMEDEN SİDNEY'E UÇABİLİRİZ"

Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, "Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney'e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, ilk uçuş dolayısıyla Türkiye, Avustralya ve THY'yi tebrik etti. Huber, "Uzun bir rota olacak. Bu ilk uçuş için her şeyin en iyisini diliyorum." dedi. Konuşmaların ardından Bolat ve Huber, uçak içinde yolcuları selamladı.