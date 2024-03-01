Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 17.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin detaylar...