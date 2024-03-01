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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem açıklamasıyla, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye neden oldu. Gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilirken duruma ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Depremin şiddeti ve bölgedeki etkileri hakkında yetkililerin yapacağı değerlendirmeler, ilgili bölgelerdeki önlemlerin alınması açısından önem taşıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 17.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ÇEVRE İLLER

Kayseri, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Sivas, Şanlıurfa

1 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

01-03-2024 17:09:54 37.2908 37.1389 7 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 621481
01-03-2024 16:49:43 40.3178 26.9639 7 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale) 621482
01-03-2024 16:39:02 40.2869 26.9914 12.68 ML 1.5 Lapseki (Çanakkale) 621476
01-03-2024 16:30:50 39.6175 26.0892 7 ML 1.7 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 621477
01-03-2024 16:29:32 38.1261 37.8311 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 621480
01-03-2024 16:23:07 36.8831 27.5811 7 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla) 621478
01-03-2024 16:19:11 36.7678 29.5792 6.98 ML 1.8 Seydikemer (Muğla) 621479
01-03-2024 16:09:17 39.8325 39.8228 6.62 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan) 621474
01-03-2024 16:08:14 37.9811 29.4325 7 ML 1.0 Çal (Denizli) 621473


01-03-2024 16:04:31 39.6156 26.1017 0.88 ML 2.0 Ege Denizi - [07.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 621471
01-03-2024 16:03:02 39.8611 30.3553 9.67 ML 2.6 Tepebaşı (Eskişehir) 621472
01-03-2024 16:00:56 39.5864 26.0753 11.2 ML 3.2 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 621470
01-03-2024 15:16:36 38.1603 38.4958 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 621475
01-03-2024 15:11:01 35.8919 33.8583 7.04 ML 1.9 Akdeniz - [37.17 km] Silifke (Mersin) 621469
01-03-2024 15:06:12 38.4014 37.2075 6.61 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 621468
01-03-2024 14:56:22 38.2944 38.2772 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 621467
01-03-2024 14:42:55 39.3028 37.3033 7 ML 1.0 Kangal (Sivas) 621466
01-03-2024 14:38:47 38.2592 37.8258 10.88 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 621465
01-03-2024 14:22:55 39.5281 34.6 7 ML 0.6 Şefaatli (Yozgat) 621463
01-03-2024 14:22:16 39.4689 26.3692 7.02 ML 3.1 Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 621464

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