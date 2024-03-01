Korku dolu anlar! Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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