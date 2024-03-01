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Korku dolu anlar! Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Korku dolu anlar! Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.

Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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