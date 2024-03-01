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Kız Kulesi'ne nasıl gidilir? Kız Kulesi ziyarete açıldı mı? İşte tekne sefer saatleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Kız Kulesi ziyarete açıldı mı? İşte tekne sefer saatleri...

İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kız Kulesi yapılan çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı. 2 yılı aşkın süredir güçlendirme çalışması yapılan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor. İşte detaylar...

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, yeniden ziyarete açıldı. Kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştiriliyor.

YARIM SAATTE BİR TEKNE KALKACAK

Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanan tekne seferleri 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

HER AKŞAM 21.00'DE GÖSTERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına yaraşır şekilde restore edilen yapı, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Anıt eser olarak kapılarını açan Kız Kulesi'nde her akşam 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılıyor.

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