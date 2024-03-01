El Nino gitti La Nina geliyor! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de uyardı: Susuz günler...

Peki, küresel ısınmanın sonuçları ne olacak? Çöl sıcakları etkisini gösterecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'e sordu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ESKİ KIŞLARI ARAR OLDUK

İklim krizi var. Bundan dolayı da sıcaklıklar çok farklı olmaya başladı. Ocak ayı sıcaklık rekoru kırdı. 5.2'lerde ortalama bir sıcaklık var. Şubat ayı da aynı şekilde.

Yani eski kışları artık arar olduk ve de göremeyeceğiz bu gidişle. Çünkü atmosferdeki sera gazlarının artması nedeniyle sıcaklıklar da artıyor.