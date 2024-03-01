El Nino gitti La Nina geliyor! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Susuz günler...
İstanbul'a kar yağacak mı? Yaz aylarında çöl sıcakları etkisini gösterecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'e sordu.
Uzmanlar uyardı. Okyanuslardaki deniz yüzeyi sıcaklığı 2024 yazında yeni rekorların habercisi olabilir.
Peki, küresel ısınmanın sonuçları ne olacak? Çöl sıcakları etkisini gösterecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'e sordu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ESKİ KIŞLARI ARAR OLDUK
İklim krizi var. Bundan dolayı da sıcaklıklar çok farklı olmaya başladı. Ocak ayı sıcaklık rekoru kırdı. 5.2'lerde ortalama bir sıcaklık var. Şubat ayı da aynı şekilde.
Yani eski kışları artık arar olduk ve de göremeyeceğiz bu gidişle. Çünkü atmosferdeki sera gazlarının artması nedeniyle sıcaklıklar da artıyor.
Gördüğünüz gibi yüksek basınç var sis var. Yarın da aynı şekilde. Cumartesi günü yağış olabilir hafif de olsa öğleden sonra. Pazar günü ufak bir yağış alacağız. Ama esas önemli olan kar. Bitkiler için önemli toprak için önemli. Yeraltı suyumuzu yeteri kadar alamadık. Kar yağışının olması lazım. Ama maalesef kar yağışı istediğimiz gibi Marmara Bölgesi alamadı ama Doğu Anadolu Bölgesi aldı.
ÇÖL SICAKLARI MI GELİYOR?
Bu sene de geçen sene gibi hemen hemen aynı olacak gibi gözüküyor. Tahmin etmek güç ama 50 dereceleri bulduğu vardı Güneydoğu Anadolu'da.
İklimdeki değişimden dolayı hortumları yaşama riskimiz var. Kuvvetli rüzgarları, dolu yaşama riskimiz var. Sel olayları görülebilir. Muhakkak tedbirlerimizi almamız lazım.
Yazın da sıcak olma ihtimali yüksek.
Ani yağışlar kısa yağışlar ama çok etkili hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar olabilir.
SUSUZLUĞA DİKKAT!
Kuraklığa devam. Yüzde 76 doluluğumuz var ama bu bizi rehavete sürüklememeli. Muhakkak herkes her fert tatlı suyu idareli uygun şekilde kullanması gerekiyor. Yoksa susuz günler bizi bekliyor olabilir.
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