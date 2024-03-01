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El Nino gitti La Nina geliyor! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de uyardı: Susuz günler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 11:57
İstanbul'a kar yağacak mı? Yaz aylarında çöl sıcakları etkisini gösterecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'e sordu.
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