Beyoğlu'nda polis ekiplerinden "Şok Uygulaması"! 10 kişi gözaltına altına alındı

Saat 20.00 ile 22.00 arasında İstiklal Caddesi ve bağlı ara sokaklarda denetim yapan ekipler, kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yaptı. Aynı zamanda üst araması da yapılan şahısların 3'ünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik kontrolleri esnasında 7 aranan şahıs tespit edilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı.