Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"

🌙Değerli Müminler!

Yarınlarımızın umudu gençlerimiz arasında yaygınlaşan başka bir tehlike ise, uyuşturucu ve madde bağımlılığıdır. Anne baba sevgisinden, aile şefkatinden uzak kalan gençlerimiz; özenti, arkadaş çevresi veya merak sebebiyle çeşitli uyuşturucu türlerine müptela olmaktadır. "Bir defa kullanmakla bir şey olmaz!" diyerek kandırılan gençlerimiz, uyuşturucu bataklığına çekilmektedir. Cenâb-ı Hak, bir ayet-i kerimede, ۛ ِۚ ْهلُ َكةِ ْي ۪دي ُك ْم اِلَى ال تَ ِاَ َو ََل تُلْ ُقوا ب "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın."3 buyurmaktadır. Öyleyse aile, okul, cami, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak el ele verelim. Alkollü içecekler, uyuşturucu ve benzeri insan sağlığına, akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edelim. Edelim ki, gençlerimiz ve çocuklarımız, kötülerin ağına düşmesinler, kötülüğün girdabına sürüklenmesinler.