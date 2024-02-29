Türkiye yerel seçime gidiyor! Seçmenlere kritik uyarı geldi...

SEÇMEN KAYDI SORGULAMASI TELEFONLA DA YAPILABİLECEK

Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulunun Çağrı Merkezi hizmet verecek. Vatandaşlar 444 9 975 numarasını arayarak da oy kullanacakları yeri öğrenebilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen bu kanallar aracılığıyla yapılması gerektiği de hatırlatıldı. "Bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemeli" uyarısı yapıldı.