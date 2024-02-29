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Türkiye yerel seçime gidiyor! Seçmenlere kritik uyarı geldi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Türkiye yerel seçime gidiyor! Seçmenlere kritik uyarı geldi...

Türkiye 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere hazırlanırken İletişim Başkanlığı, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin bilgilendirme yayınladı. Kayıt sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılması gerektiği vurgulanırken "Bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemeli" uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Seçim takvimi işlerken İletişim Başkanlığı, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre isteyen vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi üzerinden oy kullanacağı okul ve sandığı öğrenebilecek. Ayrıca e-Devlet kapısı ve Yüksek Seçim Kurulunun Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması üzerinden de bu hizmet sağlanacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMASI TELEFONLA DA YAPILABİLECEK

Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulunun Çağrı Merkezi hizmet verecek. Vatandaşlar 444 9 975 numarasını arayarak da oy kullanacakları yeri öğrenebilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen bu kanallar aracılığıyla yapılması gerektiği de hatırlatıldı. "Bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemeli" uyarısı yapıldı.

Bugün başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'a kadar sürecek. Seçmenler, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise sadece o sandıkta oy kullanabilecek.

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