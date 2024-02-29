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29 Şubat'ta nikah dairelerinde dikkat çeken manzara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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29 Şubat’ta nikah dairelerinde dikkat çeken manzara

4 yılda bir denk gelen 29 Şubat tarihinde nikah daireleri boş kaldı. İstanbul'un 12 ilçesinin nikah dairesinde kimse bugün evlenmezken, geri kalan 27 ilçede ise sadece 168 çift "evet" dedi.

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