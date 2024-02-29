29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çorlu tren kazası davası ertelendi! Bir dahaki duruşma 25 Nisan'da...

Çorlu tren kazası davası ertelendi! Bir dahaki duruşma 25 Nisan'da...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Çorlu tren kazası davası ertelendi! Bir dahaki duruşma 25 Nisan’da...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın 19'uncu karar duruşması, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan'a ertelendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA