Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlarda aksamalar ve yönlendirmeler yaşandı.

Sis nedeniyle havalimanında 1 saat 17 dakika boyunca iniş yapılamadı, kalkışlar ise gecikmeli olarak devam etti.